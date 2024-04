MC Binn e Patrícia Poeta - Foto: Reprodução

Publicado 15/04/2024 14:05 | Atualizado 15/04/2024 14:12

Depois de sua participação no BBB 24, MC Binn está aos poucos retomando sua vida normal. Na manhã desta segunda-feira (15), ele participou do programa “Encontro” e surpreendeu a todos com suas declarações. Isso porque o cantor aproveitou para fazer uma breve revelação.

Durante a entrevista com Patrícia Poeta, a apresentadora fez uma pergunta íntima ao funkeiro, questionando se o seu coração estaria ocupado. Patrícia Poeta gostaria de descobrir se o famoso está envolvido com alguém, mas MC Binn respondeu de forma inusitada: "Sim! Tem Jesus", declarou ele, arrancando risadas da plateia.



José Loreto, também presente, brincou com a situação e declarou que adotaria a resposta do ex-brother. Em outro momento, MC Binn devolveu a pergunta íntima a Patrícia Poeta, que respondeu de forma semelhante: “Está bem, com Jesus”, declarou a apresentadora sobre o próprio coração, gerando mais risadas.



Vale lembrar que MC Binn viveu um affair com Giovanna no BBB 24. Os ex-brothers viveram momentos de cumplicidade e trocaram vários beijos no reality show, mas decidiram dar um ponto final na relação ainda no confinamento. Apesar do término, o famoso afirmou que ambos estão em uma situação “favorável” para retomar a relação.