Catadores de latinha animados com Show da Madonnafoto de divulgação

Publicado 15/04/2024 10:20

Madonna surpreendeu novamente ao notar a presença marcante de fãs brasileiros durante seu show em Miami. A cantora fez questão de mencionar a energia contagiante do público do Brasil, causando grande animação entre os presentes.



Durante a apresentação, Madonna dirigiu sua atenção a um fã específico, identificado pela bandeira do Brasil. Em um gesto de carinho, ela destacou a energia única dos brasileiros, gerando ainda mais entusiasmo na plateia.



A loira comentou sobre o fã em questão e, em seguida, sobre os brasileiros: “Eu sei quem você é porque você está com uma bandeira do Brasil. As pessoas mais animadas que eu já conheci no mundo todo. Deus te abençoe”, declarou a diva pop, causando alvoroço no show.



Um dos fãs presenteou Madonna com um boné nas cores verde e amarelo, simbolizando o Brasil. Porém, a cantora educadamente recusou o presente. “Muito obrigada, mas isso não combina com o figurino”, disse a loira após dar uma boa olhada no acessório extravagante.