Prestes a enfrentar paredão, Alane desabafa em lágrimas: 'Quem sou eu'Foto: Reprodução

Publicado 15/04/2024 09:50

Alane deixou o BBB 24 na noite de domingo (14) e sua saída da casa mais vigiada do Brasil foi marcada por uma reação emocional intensa. Após saber que não estaria na final, a bailarina se abateu e proferiu duras críticas a si mesma. A cena desencadeou preocupação entre os espectadores e críticas direcionadas à sua mãe, Aline Dias.

Durante o discurso de eliminação, Alane caiu em prantos e chegou a se autoagredir, demonstrando um visível abalo emocional. Enquanto era consolada por Isabelle e Matteus, a bailarina expressou sentimentos de baixa autoestima, descrevendo-se como "horrível" e "a pior pessoa do mundo".

A reação da participante levantou questionamentos sobre sua criação, com parte do público sugerindo que ela poderia estar sofrendo pressão psicológica. Inclusive, apontaram que a responsável seria a própria mãe da sister. As especulações surgiram especialmente devido à sua formação em balé, uma atividade associada à figura materna.

As redes sociais de Aline Dias foram inundadas por críticas, "No mínimo preocupante o comportamento dela em relação a você. Estou horrorizada", disparou uma internauta. "Cuida da Alane. Você viu que ela se arranhou de tão nervosa que ela ficou com a possibilidade de te decepcionar? Ela precisa de afeto", pediu outra. "Sua filha está doente por sua causa, suas cobranças de perfeição", apontou mais uma.

Já Alane recebeu mensagens de consolo de Tadeu Schmidt, Gil do Vigor, Bruna Tavares e outros famosos. "Só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. Tristeza é normal, mas vergonha jamais. Seus dias foram lindos lá dentro, péssima você nunca será. E sua mãe está morrendo de orgulho de você", declarou o apresentador do BBB.