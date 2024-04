Eliezer, Viih Tube e Lua em festa fantasia - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 16:04 | Atualizado 13/04/2024 16:10

Depois de virarem personagens do filme "Alice no País das Maravilhas" , Viih Tube e Eliezer investiram em uma grande produção e se transformaram em insetos para o segundo dia de aniversário da filha. A celebração, que terá três dias de duração, está acontecendo em um resort de luxo em São Paulo neste sábado (13).

Com o tema "A Floresta Encantada da Lua", a empresária se vestiu de abelha e o publicitário escolheu a fantasia de vagalume. Já a aniversariante encantou os convidados vestida de borboleta.

“O vagalume, a abelha e a mais linda borboleta. Hoje é a floresta encantada da Lua, festa principal do mundo da Lua! Com o traje de fantasia do seu animal favorito. Gostaram?”, escreveu Viih na legenda do vídeo. Confira abaixo:

Os registros da família encantaram os seguidores nos comentários. "Divos! Família linda", elogiou Larissa Manoela. "Me encontro nesse momento chorando de emoção (risos). Como pode gente?", brincou uma. "Eles dois como pais encantam qualquer um", disse outra. "A família que eu mais amo nessa internet", afirmou mais uma.