Bruno Gagliasso completa 42 anos - Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso completa 42 anosReprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 13:17 | Atualizado 13/04/2024 13:24

Bruno Gagliasso está comemorando seu aniversário de 42 anos neste sábado (13). O ator está no Rancho da Montanha, que construiu com a família, e mostrou como está celebrando a data especial.

Em seu perfil no Instagram, o pai de Titi, Bless e Zyan abriu uma galeria de fotos e compartilhou cliques após dar um mergulho no lago. "Há 12 anos fazendo 30 anos", brincou na legenda.

Nos comentários, famosos celebraram o aniversário do artista. "Parabéns Bruno, muita saúde e prosperidade", disse Maisa. "Feliz aniversário meu irmão! O melhor do mundo pra você", escreveu Rômulo Estrela. "Ah que saudade de você! Todo amor do mundo pra você", declarou Regiane Alves.

Gagliasso também ganhou uma declaração da mulher, Giovanna Ewbank. "Te amo, meu amor! Viva você e sua alegria de viver essa vida", escreveu a apresentadora.