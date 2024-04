Cariúcha revela motivo de ainda não ter perdoado Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 10:32

Na tarde da última sexta-feira (12), Cariúcha revelou no programa “Fofocalizando”, do SBT, o motivo de ainda não ter perdoado Jojo Todynho. Recentemente, a cantora declarou que gostaria de conversar e fazer as pazes com a apresentadora.

Na atração, os apresentadores resgataram a declaração de Jojo sobre a rivalidade com Cariúcha: "Ela falou o seguinte: ‘Como é que duas mulheres pretas vão ficar brigando? Os racistas gostam disso".

Em seguida, a ex-A Fazenda explicou o motivo de não ter se pronunciado sobre a fala. “Sabe por que eu me calei? Porque o meu perdão, quando eu libero, é de verdade, não é de mentira", explicou.

"No momento que, realmente, verdadeiramente, eu me arrepender, eu vou liberar. Mas eu não vou fazer isso na falsidade. Desculpa! Simples! Eu sou verdadeira, não sou falsa", completou Cariúcha.

Relembre o caso

Em participação no podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly, na última segunda-feira (8), Jojo Todinho afirmou que não sente raiva de Cariúcha.

"Eu não tenho problema nenhum contra ela. Não tenho raiva nenhuma contra ela. Eu sento com ela e falo assim ‘Qual o problema? Você está sendo usada pelas pessoas que não têm capacidade de me atacar e querem usar você para me atacar’. Quem ganha com isso? Os racistas. Duas mulheres pretas, se digladiando e o povo criando lados”, declarou.

A artista ainda destacou que está aberta para ter uma conversa com a apresentadora do SBT. "Eu não tenho nada contra você, Alessandra [nome verdadeiro de Cariúcha], mas eu tenho plena certeza que as pessoas usam você, ou te contaram histórias deturpadas, pra me atacar. O dia que você quiser bater um papo reto, eu estou aqui”, concluiu.