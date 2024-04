Andressa Urach anuncia turnê do sexo com namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 19:14 | Atualizado 12/04/2024 19:15

Andressa Urach anunciou nas redes sociais que está preparando um espetáculo erótico ao lado do namorado, o ator pornô Lucas Ferraz. De acordo com a ex-A Fazenda, a "turnê do sexo" contará com striptease e uma performance do casal transando ao vivo no palco.

“Sou campeã em vendas em conteúdo adulto e voltar lá hoje como um casal e um show exclusivo, nunca visto antes, será uma delícia. Vamos parar o Brasil com esse striptease com sexo ao vivo”, anunciou.

A primeira apresentação dos atores de conteúdo adulto acontecerá nos dias 9 e 10 de maio, na Gruta Azul, boate que Andressa se prostituía, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“Foi lá que iniciei meu trabalho como stripper quando eu tinha apenas 21 anos e consegui mudar a minha vida financeira, saindo da pobreza”, declarou a ex-Miss Bumbum. “Foi lá também que no ano passado, quando me separei, voltei a trabalhar para me reerguer financeiramente, depois da igreja levar todo meu patrimônio”.

Segundo Andressa, o início da turnê precisou ser adiado após ela passar por cirurgias, incluindo colocar silicones e retirar costelas. “Recebo muitas propostas de shows pelo Brasil todo para fazer striptease. Então eu estava esperando me recuperar da cirurgia que fiz para abrir a agenda”.

“Agora é viajar pelo Brasil fazendo o que amo, ficar pelada, fazendo sexo e ganhando dinheiro com isso”, completou.