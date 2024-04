Faustão recebe alta hospitalar - Reprodução/Band

Publicado 12/04/2024 16:21

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (12) após passar 54 dias internado. O apresentador de 73 anos realizou um transplante de rim em fevereiro e precisou ficar sob cuidados médicos por conta de sintomas de rejeição do novo órgão.

"Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz o boletim médico.

Faustão passou por um transplante de rim no dia 26 de fevereiro. Apesar da cirurgia ter sido bem sucedida, o corpo do apresentador apresentou dificuldades para aceitar o novo órgão.

Na semana passada, Luciana Cardoso, esposa do comunicador, Luciana Cardoso, celebrou a melhora no quadro de saúde do companheiro. "A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que a vida nos dá como aprendizados", informou nas redes sociais.

Vale lembrar que em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração após ser internado na UTI para tratar uma insuficiência cardíaca.