Ana Castela relembra infância na fazendaReproduçãao/Instagram

Publicado 12/04/2024 20:34

Ana Castela surgiu em clima de nostalgia nesta sexta-feira (12) e relembrou sua infância na fazenda. A artista nasceu na cidade de Amambai, no interior do Mato Grosso do Sul, mas foi criada em Sete Quedas, no mesmo estado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou um vídeo em que aparece na infância andando à cavalo, cuidando do gado, brincando com o cachorro de estimação e aproveitando a vida na fazenda antes de se tornar uma das artistas mais famosas da música brasileira. Ao som de uma música que ainda não foi oficialmente lançada, a artista fala sobre a saudade da vida antes da fama.

"Herança pra mim não é dinheiro… É família, momentos, memórias… Isso sim é herança, e daquelas boas. Das que você chora de saudade, chora porque os momentos foram bons demais, que dá vontade de voltar", escreveu na legenda.

"A música me faz voltar, a música me faz sentir, a música me faz chorar, e com a música eu consigo chegar mais perto de vocês", afirmou.

"Tempo que não volta, e é doido porque eu realmente daria todo o meu dinheiro pra ter isso de volta… mas a vida não para, ela cada a dia que passa nos torna mais fortes, e eu sou quem eu sou hoje por conta da família, da Ana do começo. Tá sendo uma caminhada difícil, mas com família, amigos e Deus tudo vai dar certo", completou.