Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoram decisão do Ministério Público de PortugalReprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 18:16 | Atualizado 12/04/2024 18:20

Nesta sexta-feira (12), Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank publicaram uma nota após o Ministério Público de Portugal indiciar a portuguesa Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade por ofensas racistas contra Titi e Bless, filhos do atores. O caso aconteceu no Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em 2022.

"Há quase 2 anos fizemos uma acusação no Ministério Público de Portugal após nossos filhos e um grupo de angolanos serem vítimas de racismo. Racismo é crime e não pode ser banalizado. Inicialmente pedimos que a autora dos crimes fosse enquadrada em crimes previstos no artigo 240 do Código Penal Português que prevê punição para discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A denúncia não foi aceita, mas nunca desistimos", declararam no comunicado publicado no Instagram.

"Hoje, podemos comemorar porque o Ministério Público aceitou nossa acusação por difamação e injúria racial e superou uma questão teórica sobre onde enquadrar o crime perante a lei", informaram os atores.



Ewbank e Gagliasso afirmaram que vão acompanhar todos os desdobramentos do caso e esperam a condenação da portuguesa. "Vencemos, mas ainda é um pequeno passo. Entretanto, acreditamos que, se este processo puder conscientizar em questões de combate ao racismo, o mundo poderá, quem sabe um dia, ser mais igualitário. O próximo passo será o julgamento da racista. Esperamos voltar em breve para contar outra vitória. Porque acreditamos!".

"Agradecemos aos advogados portugueses Rui Patrício, Catarina Martins Morão e Teresa Sousa Nunes que permanecem ao nosso lado para que a justiça reconheça o racismo como um crime – um crime que discrimina, que fere a autoestima e não permite que pessoas negras tenham oportunidades. Um crime que mata em qualquer parte do mundo. E a gente precisa construir uma sociedade que entenda que o racismo não pode ser tolerado, nem em forma de ódio disfarçada de piada", finalizaram.

Relembro o caso

O caso aconteceu em julho de 2022, quando Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estavam de férias em Portugal com os filhos. Durante uma visita ao Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade proferiu ofensas racistas quando Bless e Titi, filhos dos artistas.

O momento foi registrado e repercutiu nas redes sociais. "Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Titi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'", relataram em comunicado na época.

"Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa", informaram.