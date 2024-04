Taís Araujo chora após entrevistar Oprah Winfrey - Reprodução/Instagram

Taís Araujo chora após entrevistar Oprah WinfreyReprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 15:31 | Atualizado 12/04/2024 15:38

A atriz Taís Araujo compartilhou os bastidores e abriu o coração ao falar sobre sua experiência entrevistando a Oprah Winfrey durante o evento. A apresentadora norte-americana veio ao Brasil para participar de evento em São Paulo.

Nesta sexta-feira (12), a artista publicou um vídeo no Instagram e mostrou detalhes de como se preparou para dividir o palco com uma das maiores comunicadoras do mundo. "Eu entrevistei a Oprah, (que louco escrever isso!) Tenho muito a dizer sobre essa quarta-feira nada comum, talvez hoje eu fique um pouco monotemática nas redes (risos)", iniciou na legenda.

"Brincadeiras a parte, tivemos uma troca de ideias absolutamente incrível, onde falamos sobre empreendedorismo, liderança feminina, entretenimento e filantropia, mas tudo isso através de fatores e sentimentos muito mais intrínsecos”, prosseguiu. “Como a generosidade enquanto ferramenta, o compromisso enquanto objetivo e sobretudo, o fato de não esquecer de onde se veio e o quão potente isso é para a construção de uma trajetória não só de muito sucesso, mas avassaladora na vida das pessoas ao redor".

"Espero que, assim como eu, vocês também tenham se sentido contemplados por essa troca incontestavelmente inspiradora", completou Araujo.

No vídeo, Taís aparece emocionada após concluir a entrevista e ainda recebe elogios de Oprah. "Um dia histórico", afirmou. "Quando a gente sonha, trabalha duro pro sonho acontecer, tem grandes chances dele acontecer. O meu aconteceu hoje".