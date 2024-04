Prestes a enfrentar paredão, Alane desabafa em lágrimas: 'Quem sou eu' - Foto: Reprodução

Publicado 12/04/2024 12:53 | Atualizado 12/04/2024 12:58

Publicado 12/04/2024 12:53 | Atualizado 12/04/2024 12:58

Alane teve mais uma crise de choro após desistir da última prova do Big Brother Brasil 24. Depois de 10 horas de esforço na disputa, a sister cedeu a batalha e perdeu um espaço garantido na final do reality show. Agora, a bailarina não aparenta muita segurança ao enfrentar o paredão contra Isabelle e Matteus.



No Quarto Fada, a sister desabafou sozinha sobre a apreensão de estar no último paredão, expressando sua angústia em lágrimas. “Ai meu Deus eu não quero ir embora daqui assim, aos 45 do segundo tempo”, lamentou Alane aos prantos.



Ela compartilhou a tensão de disputar a preferência do público ao lado de Isabelle e Matteus, affair recém-formado, questionando sua posição diante dos participantes. "Como é que eu vou pro Paredão com um casal lindo desses? Quem sou eu perto deles?", perguntou a bailarina.



Citando a amiga Beatriz, eliminada recentemente, Alane pensou no que a amiga diria nesse momento. "Égua, por que eu faço isso comigo, cara? Por que eu faço isso comigo?”, questionou a sister, visivelmente abalada. “Se a Bia tivesse aqui, ela ia dizer: 'Não, faz igual a Joelma falou, lute até o final'”, imaginou.



A paranaense então deu continuidade a uma conversa hipotética com a ex-BBB. “Aí eu ia falar, ‘minha mãe fala isso também’", afirmou. "Quem é que vai falar as coisas pra eu acreditar em mim agora? De quem eu vou cuidar agora?", disparou. Secando as lágrimas e voltando a chorar em seguida, ela constatou: "Tô sozinha".