Matteus vence a prova do líder - Reprodução de vídeo

Matteus vence a prova do líderReprodução de vídeo

Publicado 12/04/2024 09:25

Matteus assegurou seu lugar no Top 4 do BBB 24 após a saída de Beatriz nesta quinta-feira (11). Além de conquistar corações na casa mais vigiada do Brasil, vivendo affair com Deniziane e posteriormente Isabelle, o gaúcho também acumulou uma série de prêmios ao longo do programa.

Mesmo não garantindo um lugar na final, o brother desistiu da prova do finalista, Matteus já venceu cinco provas do anjo. O estudante de Engenharia Agrícola conquistou uma série de recompensas, incluindo R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante e um carro 0 km avaliado em R$ 119 mil.

O rapaz também ganhou uma smart TV e uma geladeira obtidas em ações de marcas dentro da casa. Além dos prêmios em produtos, Matteus acumulou R$ 55 mil em dinheiro para usar como quiser!

Vale destacar que o brother está no último paredão do BBB 24, ao lado de Isabelle Nogueira, seu atual affair. Agora, Alane e Davi seguem disputando a prova de resistência para decidir quem acompanha os brother na berlinda e qual participante vai direto para a final do reality show.