Beatriz é a 20ª eliminada do 'BBB 24' - Reprodução

Publicado 12/04/2024 08:31 | Atualizado 12/04/2024 08:40

Durante o "Bate-papo BBB" com Thaís Fersoza e Ed Gama, Beatriz Reis, eliminada com 82% dos votos, divertiu os apresentadores. Entre falas icônicas, a vendedora do Brás revelou ter gritado com Boninho durante o processo seletivo do BBB. A ex-sister teria demonstrado sua determinação para entrar no reality a todo custo.



Beatriz compartilhou que participou de três seletivas até conseguir entrar na casa mais vigiada do Brasil. "Eu queria muito participar. Uma vez na seletiva eu gritei com o Boninho. Teve a seletiva, todo mundo saiu, Boninho estava na mesa anotando, eu voltei e gritei: ‘Boninho, olha no meu olho, eu não vou desistir’. Ele ficou neutro e continuou", contou a ex-sister.



Em relação a em qual seletiva ela teria gritado com o diretor, a jovem não tinha certeza. "Ou a do ano passado ou desse [ano]. Não lembro bem. Eu tentei três vezes", garantiu Bia. A vendedora também afirmou não ter traçado estratégias ou criado um personagem: "Até as propagandas foram uma coisa genuína", revelou.



Até na eliminação, Beatriz não saiu da casa de forma de despercebida. Além de demorar mais do que outros participantes para deixar o confinamento, a ex-sister ainda derrubou Tadeu ao encontrar o apresentador. Vale lembrar que o momento foi uma referência a quando Sabrina Sato caiu no chão com o abraço da paulista.