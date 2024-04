Madonna dá bronca em fãs brasileiros durante show - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 18:34 | Atualizado 11/04/2024 18:39

Falta menos de um mês para Madonna realizar um show gratuito na Praia de Copacabana, a cantora se irritou com fãs brasileiros que estavam assistindo sua apresentação da "The Celebration Tour" nos Estados Unidos e deu uma bronca em um deles no palco.

Em vídeo gravado pelo público que estava no local, Madonna conversa com os fãs enquanto pegava sua guitarra e aproveitou para mandar um recado aos brasileiros que estavam próximos do palco.

"Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", alfinetou. Confira o momento abaixo: