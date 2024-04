Eliezer rebate críticas sobre valor gasto em festa de Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 16:15 | Atualizado 11/04/2024 16:22

Eliezer não gostou das críticas que recebeu por conta do valor gasto na festa de aniversário de um ano da filha, fruto de seu casamento com Viih Tube.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-BBB revelou que muitos seguidores chamaram a grandiosidade da festa de "exagero" e sugeriram que o casal doe o dinheiro para quem precisa.

"Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem em que vocês votaram nas últimas eleições? Vocês lembram quem que é? Tem gente que não lembra, não sabe nem em quem votou. Você sabia que o trabalho deles, se ele for eleito, é melhorar e dar uma vida digna para o cidadão, para pessoa em situação de rua, para pessoa com necessidade", desabafou.

"Esse é o trabalho deles. Eu estou falando isso porque eu não vejo nenhuma movimentação, nessa intensidade e loucura toda que fazem com a gente, que cobram isso da gente, com eles. Porque eles sim, tem o trabalho de fazer isso. E ninguém cobra eles. Por que?", completou.

Viih Tube dá spoiler da decoração da festa de aniversário de Lua

Viih Tube e Eliezer chegaram oficialmente ao resort em que acontecerá a primeira festa de aniversário da filha, Lua Di Felici, que terá três dias de duração. Nas redes sociais, o casal deu spoilers da decoração e revelou que ao todo, a celebração contará com quase 600 mil balões.

Nesta quinta-feira (11), a ex-BBB exibiu a decoração do quarto em que ficarão hospedados, que contava com roupa de cama personalizada com o tema da festa. Além disso, o resort incluiu na decoração fotos da família em todos os mesversários de Lua.

Viih também exibiu que as vans exclusivas que estarão no evento foram adesivadas com a foto de Lua. Em seguida, ela mostrou a filha se divertindo ao ver a quantidade de balões que vão integrar a decoração dos três dias.

"Eu nunca vi tanto balão na minha vida. No total, são quase 600 mil unidades de balões nos três dias de festa", disse Eliezer.