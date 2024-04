Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 12:36 | Atualizado 11/04/2024 12:37

O filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares está internado há quase 9 meses, desde que foi diagnosticado com a síndrome de Patau. No entanto, o casal finalmente compartilhou uma boa notícia em relação ao pequeno: ele foi batizado! A cerimônia aconteceu no próprio hospital, já que a criança se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



A esposa do cantor foi quem anunciou o acontecimento na vida do filho, na manhã desta quinta-feira (11). “Nosso Arthur foi batizado, em nome de Jesus, amém. ‘Quem crer e for batizado será salvo’. Marcos 16:16”, escreveu Ingra em seu perfil no Instagram. Em seguida, ela recebeu mensagens de apoio dos fãs e seguidores.



A publicação foi inundada por boas energias nos comentários: “Que Deus restaure cada dia mais a vida desse guerreiro, Arthur”, pediu uma internauta. “Ow, Jesus maravilhoso!!!Já já ele estará em casa”, garantiu outra, esperançosa. “Muitas bênçãos para o Arthur”, desejou uma terceira.



Vale lembrar que, nessa quarta-feira (10), a esposa de Zé Vaqueiro revelou os desafios enfrentados durante a internação do filho. “Já se passaram quase 9 meses. Dias e noites sem dormir, orando, pedindo forças a Deus para continuar. Uma rotina desafiadora onde existe uma luta constante da força e do medo”, desabafou ela.