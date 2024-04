Lucas Lima na festa de Junior em São Paulo - Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 11/04/2024 09:20 | Atualizado 11/04/2024 09:21

Lucas Lima marcou presença na festa de lançamento e aniversário de seu ex-cunhado, Júnior Lima, em São Paulo. Na noite desta quarta-feira (10), o músico, muito próximo da família de sua ex-esposa, foi fotografado discretamente na entrada do evento. Porém, sua descrição não teria durado muito tempo. Vale destacar que Sandy também estava presente..



Além de Júnior e Sandy, a celebração contou com a presença de Noely e Xororó. Lucas Lima, que não deu muitos detalhes sobre o reencontro com a ex-mulher e seus parentes, admitiu ter aproveitado bastante a noite. Em suas redes sociais, compartilhou momentos da festa, brincando sobre ter se embebedado no evento.



"Severamente alcoolizado”, garantiu o artista sobre o seu estado. “Mas assistindo seriezinha antes de deitar de vez para não atacar o refluxo. A gente perde a dignidade, mas não perde a responsabilidade, toma essa aí", refletiu ele, divertindo seus seguidores com sua sinceridade sobre o pós-festa.



Posteriormente o artista percebeu que não fez tantos registros do evento quanto gostaria: “Meu Deus, acabei não filmando nada na festa além do vídeo que postei, é isso mesmo”, lamentou o músico. “Presente no momento, mindfulness, mais histórias e menos Stories, namastê. Se beber, não poste”, brincou ele.



A presença de Lucas e Sandy em eventos juntos não é novidade desde o anúncio do fim do casamento. Recentemente, os dois foram vistos em uma pré-estreia do filme Evidências do Amor, no Rio de Janeiro. Embora não tenham posado juntos para fotos, o músico fez questão de prestigiar o lançamento do longa que é protagonizado pela ex-mulher.