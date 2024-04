Naldo e Moranguinho não recorrem e vitória de MC Créu na Justiça é mantida - Foto: Reprodução

Naldo e Moranguinho não recorrem e vitória de MC Créu na Justiça é mantidaFoto: Reprodução

Publicado 11/04/2024 09:05

Este colunista descobriu com exclusividade que o processo movido pelo cantor Naldo e sua esposa Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, contra o funkeiro MC Créu, finalmente chegou ao fim!



Créu teve uma vitória na Justiça em dezembro do ano passado, que na ocasião foi noticiada pelo colunista Léo Dias, porém o casal poderia recorrer da decisão do juiz.



Para a surpresa de todos, o casal de famosos deixou o processo de lado, deixando vencer o prazo para o recurso. Sendo assim, o processo foi transitado, julgado (a decisão se tornou definitiva) e arquivado definitivamente.

Vitória de MC Créu

Naldo Benny e Ellen Cardoso moveram uma ação acusando MC Créu de proferir ofensas contra a cantora com a finalidade de tentar se promover, fomentando sua entrada no programa "A Fazenda".



Em sua defesa, Créu alegou que suas falas em relação a Moranguinho se deram em contexto de um reality show e que suas manifestações contra Naldo foram feitas após receber ameaças do cantor.



Os autores do processo pediam que MC Créu fosse condenado a deixar de praticar ataques públicos contra eles. Além de se retratar por dizer em uma dinâmica do reality rural da Record que Moranguinho é uma pessoa com "falha de caráter grave". O casal também pedia uma indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos.



Na decisão, o juiz Diego Mauber Vasconcellos de Araújo afirmou que a declaração feita pelo funkeiro "não extrapolou o âmbito daquilo que se esperava e foi proposto pelo reality e sobre o qual os participantes já estavam cientes e aceitaram se submeter".



Além disso, a decisão destacou que os envolvidos são "pessoas públicas, artistas que vivem de seu entretenimento e de monetização de suas redes sociais”.