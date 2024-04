Deniziane, segunda mulher eliminada, escolheu um vestido branco de manga longa - TV Globo / João Cotta

Deniziane, segunda mulher eliminada, escolheu um vestido branco de manga longaTV Globo / João Cotta

Publicado 11/04/2024 08:43 | Atualizado 11/04/2024 12:43

Deniziane, ou Anny, como é chamada, compartilhou com seus seguidores o difícil momento que tem enfrentado desde sua saída da casa mais vigiada do Brasil. Em uma postagem na noite dessa quarta-feira (10), a fisioterapeuta abriu o coração sobre suas crises de ansiedade.

A mineira detalhou a profundidade das crises, que vem a atormentando. "Ontem foi um dos piores dias para mim. Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade”, revelou Anny em seu perfil no Instagram.

Assim, a ex-affair de Matteus contou que vem lutando contra a ansiedade desde a sua eliminação. “Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso", revelou a ex-participante, que está se cuidando com o auxílio de um profissional da saúde. "Estou em tratamento", garantiu.

A jovem também vem sendo alvo de ataques nas redes sociais por parte de telespectadores do programa. Desde o surgimento de um possível romance entre Matteus e Isabelle, parece que os fãs do shipp desejam “eliminar” Anny. Os ataques aumentaram depois que os dois se beijaram em frente às câmeras nesta madrugada (11).

"Não quis Matteus, teve quem quisesse", escreveu uma internauta, se referindo ao fim ao romance que ela deu antes de ser eliminada. "Humilhou o Matteus na casa e agora ele nem se lembra mais dela", apontou outra. "Você não aproveitou, Isabelle se lambuzou", ironizou mais uma seguidora.