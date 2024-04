Após Jaquelline e Lucas terminarem, Jenny Miranda detona ex-casal - Foto: Reprodução

Após Jaquelline e Lucas terminarem, Jenny Miranda detona ex-casal Foto: Reprodução

Publicado 11/04/2024 11:20 | Atualizado 11/04/2024 11:21

Após Lucas Souza revelar que seu relacionamento com Jaquelline teve um ponto final, a Jenny Miranda resolveu opinar sobre o fim do namoro. Vale comentar que a relação teve algumas idas e vindas desde o início, quando ambos participaram de “A Fazenda 15” no ano passado. Porém, a suposta indecisão da dupla incomodou a famosa.



Questionando a suposta relação ioiô, Jenny Miranda foi direta em criticar o fim do relacionamento. “Gente, não gosto de comentar nas coisas, mas que palhaçada isso daí agora. Virou o que? Bumerangue?”, iniciou a ex-Fazenda sobre o final da relação. “Namoro Bumerangue?”, perguntou ela, antes de citar a dupla de famosos.



Relembrando do início da relação, que aconteceu durante o programa, Jenny seguiu comentando: “Lucas e Jaque, eu acompanhei lá dentro o relacionamento e aí depois que saíram, é um tal de vai e volta, vai e volta, termina e volta, termina e volta… Meu Deus do céu, gente, não para. Decide, ou vocês ficam junto, ou vocês separam”, determinou a influencer.



Em seguida, a produtora de conteúdo admitiu que o namoro não é assunto dela, mas a questão não a impediu de opinar. “Eu não tenho nada a ver com isso, mas tive que vir da minha opinião. Porque eu vivi isso dentro da Fazenda junto com eles e a gente acaba vivendo isso aqui fora”, ponderou.



Assim, a famosa confessou que segue de olho no ex-casal desde o fim do reality show. “[A gente] continua acompanhando para ver como que está”, afirmou. Por fim, ela deu a suposta solução para o ex-casal. “Minha opinião é: se termina uma vez [sic], não adianta voltar”, encerrou ela.