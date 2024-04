Maiara e Maraisa fazem cara de poucos amigos em entrevista: 'Antipatia' - Foto: Reprodução

Maiara e Maraisa fazem cara de poucos amigos em entrevista: 'Antipatia' Foto: Reprodução

Publicado 11/04/2024 10:14

Maiara e Maraisa fizeram sua estreia em Baixo Guandu, Espírito Santo, com uma apresentação marcante. No entanto, além da performance da dupla, chamou atenção a postura das artistas durante uma entrevista local. O vídeo, divulgado nas redes sociais, viralizou devido à expressão peculiar e suposto desinteresse das irmãs.



Na gravação, Carol Carpaneda, embaixadora da festa de 89 anos do município, entrevista a dupla sertaneja. No vídeo, Maraísa permanece quieta, a artista praticamente não interage com a entrevistadora. Porém, seu rosto diz muito e o comportamento de Maiara também! Inclusive, nos comentários da publicação, os internautas não falaram sobre outra coisa.



“Só eu que reparei a cara da Maraísa?”, perguntou uma internauta. “Só deram moral [para a influencer]quando falou que era a embaixadora da festa”, apontou outro. “Parabéns Carol pelo profissionalismo”, elogiou uma terceira com suposta indireta para a dupla. “Maiara com uma antipatia”, criticou mais uma.



Entre os comentários, houve até quem tentasse interpretar a situação. “Elas não estavam pra muita conversa não, acharam que era foto e sair... Olhem bem na expressão do rosto delas. Nem um pouco humildes”, teorizou uma seguidora. No entanto, Carol Carpaneda rebateu: “Elas sabiam que era vídeo sim, tanto que já entro gravando”, explicou a influencer.