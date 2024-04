Bruno e Marrone realizam sonho do fã Ricardo - Reprodução/Instagram

Publicado 10/04/2024 21:02 | Atualizado 10/04/2024 21:26

Ricardo, um influenciador com autismo famoso nas redes sociais, realizou o sonho de conhecer a dupla Bruno e Marrone. Em vídeo viral, o rapaz dizia que queria almoçar com os cantores e detalhe: seriam os artistas que pagariam a conta.

Após o vídeo repercutir na web e somar mais de 8 milhões de visualizações, a dupla decidiu realizar o pedido especial do influenciador. Os cantores compartilharam o encontro no TikTok nesta quarta-feira (10) e divertiram ao conversar sobre a admiração de Ricardo pelas músicas dos artistas.

@brunoemarroneoficial_ Bora, Ricardo! Bora ir para o nosso show, convidado especial e bora organizar o jantar também. Obrigado pelo carinho e a gente te espera no nosso show, hein? ♬ som original - Bruno & Marrone

No final do almoço, eles ainda brincaram com o momento do vídeo que viralizou. “E quem vai pagar essa conta aqui?”, perguntaram. Em seguida, Ricardo caiu na risada ao responder: “O Bruno e Marrone! Acertei”.



"Querido Ricardo, nós, Bruno e Marrone, queremos expressar nossa mais profunda gratidão pelo seu carinho. Saber que você nos acompanha nos deixa muito felizes", disse a dupla.

"Você diz que é nosso fã, mas na verdade nós somos seu fã! Foi uma tarde incrível! Você é um fenômeno!", completou.