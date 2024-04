Lucas Souza confirma término com Jaquelline Grohalski - Reprodução/Instagram

Publicado 10/04/2024 17:36

Lucas Souza usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para anunciar o fim do namoro com Jaquelline Grohalski pela segunda vez. O relacionamento começou durante o reality show “A Fazenda 15”, da Record TV.

"Oi Galerinha! Passando para falar para vocês que eu Jaque não estamos mais juntos", iniciou. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem".

Por fim, o influencer pediu o apoio dos fãs. "Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil", completou.

Vale lembrar que em março, a campeã do reality confirmou que estava solteira. "Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor. Amo vocês", desabafou.