Camila Moura e Lucas Buda no 'Mais Você'Reprodução/Globo

Publicado 10/04/2024 15:36

A participação ao vivo de Camila Moura no "Mais Você" nesta quarta-feira (10) para falar pela primeira vez com Lucas Buda dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a TV Globo e acusaram a emissora de usar a divórcio do ex-casal como entretenimento.

Durante o café da manhã com o eliminado do BBB 24, Lucas Buda e Camila Moura tiveram o primeiro contato após o ele deixar o reality show e descobrir que a esposa pediu o divórcio enquanto brother estava confinado.

Camila, que ganhou milhões de seguidores nas redes sociais após anunciar o fim do casamento por conta dos flertes de Buda com Giovanna Pitel, entrou ao vivo para falar como se sentiu acompanhando o marido no programa.

Para o público que assistiu a cena e comentou nas redes sociais, a atitude da produção foi considerada "sensacionalismo" e "desrespeitosa".

"A Globo usou o divórcio do Buda e da Camila como entretenimento o tempo todo. Hoje foi o capítulo final e mais constrangedor possível", disse um internauta. "São dois minutos de muito constrangimento da Camila falando com o Buda no 'Mais Você. Todo o cuidado que a Globo teve com o Lucas no 'Bate Papo BBB' foi jogado fora pela Ana Maria", afirmou outro. "A Globo conseguiu colocar Camila e Lucas Buda ao vivo? Achei muito desrespeitoso isso, principalmente por ser um assunto pessoal e delicado", declarou um terceiro.