Lucas Henrique é o 19º eliminado do 'BBB 24'Reprodução

Publicado 10/04/2024 11:02 | Atualizado 10/04/2024 11:10

O último eliminado do BBB 24, Lucas Henrique, conhecido como Buda, viu sua vida amorosa desmoronar após a saída do BBB 24. Camila Moura pediu o divórcio do rapaz durante sua estadia no programa e o assunto deu o que falar na web. Porém, a situação já se repetiu em outros reality shows, como A Fazenda.



Quem viveu um cenário semelhante foi a MC Mirella, que decidiu se divorciar de Dynho Alves durante a participação do DJ em A Fazenda 13. A famosa tomou a decisão após o marido se envolver com outra participante, Sthe Matos. Apesar de tudo, os dois reataram em 2023 e até tiveram uma filha juntos, a pequena Serena.



Ainda em A Fazenda, porém na edição do ano passado, Kally Fonseca terminou seu namoro enquanto estava confinada. A cantora deu fim ao namoro com o artista Alencar William, revelando sentimentos pelo participante Cézar Black. Inclusive, os peões deram início a uma relação durante o reality show, mas o namoro não teria ido pra frente.



A situação mais surpreendente aconteceu no La Casa de Los Famosos Colômbia. Por meio da dinâmica do congelamento, quando pessoas ou animais importantes para os participantes entram na casa e eles não podem reagir, Alejandro Estrada invadiu reality e confrontou Nataly Umaña, sua esposa. Após uma traição da sister, ele terminou o casamento durante o programa.