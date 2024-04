As irmãs Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja em 2022 - Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 09:03 | Atualizado 10/04/2024 09:06

Gabriel Las Heras, ex-músico da banda "Forró do Muído", não poupou críticas às cantoras Simone e Simaria. Em uma participação no NORDECAST, o artista trouxe à tona revelações surpreendentes sobre sua convivência com a ex-dupla. Inclusive, o artista detalhou o comportamento das irmãs nos bastidores e o motivo de deixar a banda.



Durante o bate papo, o apresentador Darlisson Rodrigues perguntou sobre quando Gabriel decidiu deixar a banda. “Eu não aguentava mais nem olhar na cara das coleguinhas”, confessou o músico. Então, com essa bad vibe da parte das meninas, eu já tinha estabelecido uma meta [para sair do Forró do Muído”, explicou o artista.



Em relação a quem teria um temperamento pior, o músico afirmou que ambas eram difíceis de lidar: “Era pau a pau”, destacou. “Tem uma que sabe se comportar na frente das câmeras [...] mas por trás das câmeras, nossa! Estou te falando, era de gritar, não deixava galera usar o banheiro”, recordou ele. “Então já tinha estabelecido, ‘olha chegando nessa grana aqui eu vou cair fora’”, detalhou.



Além disso, Gabriel Las Heras deixou claro que não manteve qualquer contato com a dupla. “Converso com eles [os outros músicos] até hoje, mas com as coleguinhas não!”, garantiu. “Muitas vezes a Simone vinha de carona comigo. Na época que eu tinha um seu tinha um celtinha. Tu acha que teve um obrigado? Não, mano. Porque era [a questão] de superar as pessoas acima da média”, detonou o artista.