Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram o fim do casamentoReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 21:13 | Atualizado 09/04/2024 21:21

Hugo Moura pegou os seguidores de surpresa nesta terça-feira (9) ao publicar fotos de Deborah Secco em seu perfil. Os artistas, que estavam juntos há nove anos, anunciaram o fim do casamento na última semana.

Em seu perfil no Instagram, o diretor de cinema compartilhou registros de um ensaio fotográfico para uma campanha de sapatos estrelada pela artista.

Nos comentários, a atriz elogiou o trabalho do ex-marido. "Te amo Xe! Você é gênio... Ficou lindo", elogiou Deborah nos comentários.

Os fãs do ex-casal ficaram surpresos com a interação publica nas redes sociais, que aconteceu uma semana após o fim do casamento ser confirmado. "Isso que eu chamo de profissionalismo! Parabéns", disse uma internauta. "Tomara que você se apaixone por essa cliente (novamente)", declarou outra. "Eles podem ter voltado", sugeriu uma terceira.