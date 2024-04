Jojo Todynho fala sobre relação com Cariúcha - Reprodução/YouTube/Instagram

Publicado 09/04/2024 17:03 | Atualizado 09/04/2024 17:11

Jojo Todynho abriu o coração ao falar sobre sua relação conturbada com Cariúcha. Em participação no podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly, na última segunda-feira (8), a artista afirmou que não sente raiva da apresentadora do "Fofocalizando", do SBT.

As influencers já protagonizaram brigas nas redes sociais, mas Jojo garante que não tem problemas com Cariúcha. "Eu não tenho problema nenhum contra ela. Não tenho raiva nenhuma contra ela. Eu sento com ela e falo assim ‘Qual o problema? Você está sendo usada pelas pessoas que não têm capacidade de me atacar e querem usar você para me atacar’. Quem ganha com isso? Os racistas. Duas mulheres pretas, se digladiando e o povo criando lados”, afirmou.

“Você sabe o que é a palavra ódio pra você falar que você odeia uma pessoa que você não conhece, que você nunca teve contato? A Cariúcha foi me provocando até o dia que eu respondi. Eu falei várias coisas. Eu fiquei feliz com aquilo (…) porque, como mulher preta, eu me vi entregando nós duas pros racistas de bandeja”, explicou a cantora.

Jojo ainda mandou um recado direto para a ex-participante do reality show "A Fazenda", da TV Record. “Eu não tenho nada contra você, Alessandra [nome verdadeiro de Cariúcha], mas eu tenho plena certeza que as pessoas usam você, ou te contaram histórias deturpadas, pra me atacar. O dia que você quiser bater um papo reto, eu estou aqui”, concluiu.