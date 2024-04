Alexandre Correa - reprodução do instagram

Alexandre Correareprodução do instagram

Publicado 09/04/2024 12:29 | Atualizado 09/04/2024 12:36

O advogado Enio Martins Murad anunciou sua saída do caso envolvendo o empresário Alexandre Correa contra Ana Hickmann. Após 150 dias de representação legal do ex-marido da apresentadora, o profissional já não faz parte da defesa do empresário. Porém, o nome de quem assume o caso é bem conhecido.



Após saída de Murad, Alexandre ainda conta com três advogados, são eles: Diva Carla Bueno Nogueira e Sergue Barros, que já acompanhavam o caso na parte cível, e, uma novidade, Bruno Ferullo. O rapaz, especializado em Direito Penal e Processo Penal, assume a área criminal. O profissional é conhecido por defender Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, e outros nomes polêmicos.



Fundador da Ferullo Advocacia, o advogado possui ampla experiência na área penal e é membro de diversas associações jurídicas. Mas o que destaca Bruno Ferullo, ao menos na mídia, é a relação com o caso PCC e o fato de também ter defendido Nelma Kodama, primeira delatora da Lava-Jato.



Vale destacar que tanto Marcola quanto Nelma foram condenados e atualmente respondem por seus crimes. Já Alexandre Correa segue em batalha contra Ana Hickmann e ainda não teve seu destino traçado na Justiça. No entanto, a substituição de Enio Murad pode marcar uma nova fase no processo do empresário.