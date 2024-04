Giovanna Antonelli e Murilo Benício dublam animação ao lado do filho - Reprodução

Giovanna Antonelli e Murilo Benício dublam animação ao lado do filhoReprodução

Publicado 09/04/2024 12:01

Giovanna Antonelli e Murilo Benício arrancaram risadas dos seguidores ao relembrarem como escolheram o nome de seu filho, Pietro. O ator revelou que inicialmente queria o nome Bento, mas a artista optou por Pietro, inspirada na herança italiana. O ator não se deu por vencido de início, mas foi convencido.



O nome escolhido pela atriz não estava nos planos do famoso. “Eu falei, ‘ô Giovana, Pietro é Pedro, presta atenção’”, começou o ator, recordando sugestão que se tornou o nome do filho. “Mas é italiano”, rebateu a diva. “Aí ela falou que era o bisavô, não sei o que, eu queria Bento, eu sou apaixonado por Bento”, revelou Murilo Benício.



Tentando mudar a opinião do ator, Giovanna Antonelli relatou estratégia: “Aí eu convenci ele de ser Pietro Bento, eu falei ‘combina com Benicio’”, relembrou a atriz. Mas a opção não agradou o pai. “Imagina, já é uma piada, Pietro Bento Benício”, brincou o artista, revelando que a ex-mulher “ganhou” a disputa pelo nome do rapaz.



Após ceder em relação ao nome do filho, Murilo revela não ter se arrependido. “Eu falei então tá bom, eu já não consegui dar o nome do meu primeiro [filho], vamos seguir. Aí eu fui lá, registrei Pietro e hoje eu agradeço, sabe por quê? Foi uma febre de Bento! Pode perceber que menino de 18 anos de idade o que tem de Bento…”, reparou o famoso.