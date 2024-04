Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, foi visto pedalando na praia da Barra, neste domingo - Fabrício Pioyani / Ag. News

Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, foi visto pedalando na praia da Barra, neste domingoFabrício Pioyani / Ag. News

Publicado 09/04/2024 09:27 | Atualizado 09/04/2024 10:09

O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, finalmente quebrou o silêncio e se manifestou sobre o conturbado término de seu casamento com a cantora. Nessa segunda-feira (8), o influenciador admitiu seu erro e pediu desculpas pela traição à artista, que aconteceu enquanto ela enfrentava um câncer. Porém, o momento da retratação seria mais que oportuno.Segundo a colunista Fábia Oliveira, por trás do pedido público de desculpas existe um motivo estratégico. O personal trainer estaria buscando uma participação na segunda temporada de "A Grande Conquista", da Record. Assim, deseja suavizar sua imagem para entrar no programa com uma repercussão melhor.Após um ano sem comentar sobre a conturbada separação, o influencer fitness apareceu surgiu com um pronunciamento: "Depois de tanto silêncio, coisa que julguei ser a melhor opção [...] Depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão [de gravar o vídeo]", iniciou o personal.Ele enfatizou que seu objetivo com o vídeo é buscar a paz e pedir desculpas publicamente, deixando claro que não busca conflitos. Porém, se a retratação do famoso tinha o objetivo de limpar sua imagem, é provável que não tenha surtido efeito. Isso porque a web detonou as falas de Rodrigo Godoy , apontando que o ex de Preta Gil “falou, falou e não disse nada”!