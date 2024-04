Fabiana Justus comemora sucesso do transplante de medula - Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 20:03 | Atualizado 09/04/2024 20:08

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta terça-feira (9) para comemorar um avanço importante em seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano, a influencer celebrou que sua nova medula óssea após passar por um transplante.

Ao som de "Pra Melhorar", de Marisa Monte, Seu Jorge e Flor, Fabiana surgiu em seu perfil no Instagram cercada por balões rosas e lilás com mensagens especiais para fazer o anúncio. "Meu renascimento! Minha medula nova pegou", iniciou a influencer.

"Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso... e hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, eu renasci", afirmou.

"Dia 09/04 que já era um dos dias mais felizes da minha vida, agora se tornou um grande marco para mim além de tudo. Coincidências? Ou sinais?! Depois de um eclipse poderoso, 'lá veio o sol' e 'clareou' a minha vida", prosseguiu a filha do empresário Roberto Justus.

"Se eu já tinha fé, ela foi completamente intensificada depois de tudo isso. Deus é maravilhoso e esteve ao meu lado em todos os momentos. E continuará. Me deu muitos sinais. Me deu muitas certezas quando eu tinha dúvidas. Capacitou meus médicos maravilhosos em todas as suas condutas! Guiou e abençoou meu doador para fazer esse ato de amor por uma pessoa que ele nem conhece. Obrigada meu Deus por tudo e por tanto. Obrigada vocês também por estarem ao meu lado durante tudo isso", completou.