Davi chama Wanessa Camargo de 'amiga' - Reprodução/Globo

Publicado 09/04/2024 18:24 | Atualizado 09/04/2024 18:35

A briga de Davi e Beatriz após o "Sincerão" do BBB 24 continuou na tarde desta terça-feira (9) e durante a discussão, o brother saiu em defesa de Wanessa Camargo e elogiou a cantora.

O desentendimento do grupo Fada começou após Davi chamar Beatriz de "egoísta" na dinâmica, o que magoou a sister. Na discussão, o brother relembrou a vez que a a artista julgou sua amizade com Isabelle, mas eles continuaram tentando conviver bem no reality show.

"A Wanessa Camargo, no Sincerão que ela me deu a flechada no coração, falou que minha amizade não prestava pra Isabelle, que tava enxergando isso e tudo mais. Ela julgou minha amizade com Isabelle. E quando Isabelle se posicionou, ela falou 'só quem sabe o que eu passo é eu e Davi'. Só quem sabe da sua amizade é você e ela. Mas Camargo me julgou, nem por isso eu parei de falar com ela, eu aceitei isso. Se você não quer aceitar...", relatou.

Em seguida, Beatriz disse que a situação não é a mesma, já que ele nunca foi amigo da filha de Zezé Di Camargo. "Wanessa Camargo nunca foi tua amiga. Vocês tinham um arranca rabo e vocês conversavam e ela te admirava também. Depois eu sou desesperada", alfinetou.

"Ela era minha amiga, sim, só que aqui é um jogo e tem que saber lidar com jogo. Ela é tão minha amiga que ela me deu a faculdade, cara", defendeu o baiano.

"Sabe o que ela fez? Ela sabe separar jogo de amizade. Ela falou 'quando eu for falar, vou falar que não concordo com as atitudes dele, com o que ele faz e fala', mas quando veio pra outro lado, ela sabia da minha história e falou 'escolho o Davi'. Ela fez isso e eu ganhei a faculdade. Nem por isso parei de falar com ela", completou o brother.