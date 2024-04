José Loreto quebra silêncio sobre separação polêmica e suposta traição - Foto: Reprodução

José Loreto quebra silêncio sobre separação polêmica e suposta traiçãoFoto: Reprodução

Publicado 09/04/2024 14:34

O ator José Loreto finalmente quebrou o silêncio sobre a conturbada separação de Débora Nascimento e os rumores de traição com Marina Ruy Barbosa. Além disso, o ator recordou a intensidade do cancelamento virtual que enfrentou na época e detalhou como deu a volta por cima, superando a polêmica.

Como o artista já disse para este colunista, a vida de José Loreto não é novela, mas sua trajetória como artista teve momentos polêmicos na mídia. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, o famoso refletiu sobre o que deve ter sido a sua pior fase. Inclusive, o galã imaginou que seria o fim de sua carreira.

"Fiz um trabalho calado. Bons amigos e diretores me aconselharam. Lembro do Papinha [Rogério Gomes, diretor], me vendo sofrer, com o mundo caindo nas minhas costas, ele falou: 'Relaxa, você é jovem. Eu já perdi impérios. Você vai recuperar tudo'”, relembrou o ator.

Assim, apesar do medo de ser prejudicado, Loreto enfrentou os julgamentos. “Naquela época [2019], eu achava que minha carreira tinha acabado, que era o fim", confessou. "[Mas] montei um grupo de teatro e fui provando meu trabalho com bons personagens. Dei a volta por cima porque era para ser. Não tinha como uma fofoca e vida amorosa ser maior que meu trabalho artístico", garantiu o famoso.

O ator enfatiza seu momento atual, após a polêmica. "Já fui cancelado, voltei, e o mundo está aí em eterna transformação. Estou numa grande fase de realização profissional, digamos que é a minha melhor fase. Posso relaxar e escolher", declarou José Loreto que dará vida ao vilão Marcelo Gouveia na novela "No Rancho Fundo".