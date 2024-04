Yasmin Brunet e Wanessa Camargo - Foto: Reprodução

Yasmin Brunet e Wanessa CamargoFoto: Reprodução

Publicado 09/04/2024 11:32

Após especulações sobre um possível afastamento entre Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, a modelo surpreendeu ao postar um vídeo ao lado da amiga. A publicação do reencontro gerou grande repercussão nas redes sociais. Além disso, a influencer detalhou como anda o relacionamento entre as duas após o programa.

Em entrevista ao jornal O Globo, Yasmin compartilhou detalhes sobre o reencontro com Wanessa. “Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente [desde a expulsão do BBB 24]. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido”, iniciou a modelo.

Em relação ao que foi pauta durante o bate papo com Wanessa Camargo, Yasmin foi breve: “Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo”, revelou a influenciadora. Além disso, a ex-sister mencionou a existência de um grupo de mensagens com outros ex-participantes do reality show.

Porém, ela revelou que MC Binn ainda não foi incluído devido a alguns desentendimentos. “O Binn eu não lembro se coloquei. Quero conversar com ele, por ele ter me passado muita fofoca errada, fiquei p… com ele (risos)”, brincou. “Lá dentro é muito complicado entender as coisas, tudo fica mais à flor da pele”, pontuou.

A ex de Gabriel Medina também abordou os comentários de ex-participantes sobre seu corpo. “Eu não consegui assistir ao vídeo do quarto [de Rodriguinho e Nizam], fiquei muito desconfortável”, analisou. “Também não conversei ainda [com Nizam]. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. [...] Me sinto muito exposta, vulnerável”, detalhou.