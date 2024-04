Fernanda e Ana Maria Braga - Foto: Reprodução

Publicado 09/04/2024 09:06 | Atualizado 09/04/2024 10:11

Nessa segunda-feira (8), a Fernanda Bande marcou presença na programação da Rádio Globo ao lado de Pitel. Durante a entrevista, a ex-sister abordou novamente o episódio envolvendo a apresentadora Ana Maria Braga, ocorrido um dia após sua eliminação. Porém, dessa vez a ex-BBB explicou como tudo aconteceu.



Recordando o “Café com o Eliminado”, Fernanda esclareceu as respostas controversas que deu à âncora do “Mais Você” e quais eram suas expectativas. “Aachei que ela ia ser super legal comigo, assim: 'Ai, que bom!’ Eu achei que ela ia falar 'e toda essa experiência super bacana na sua vida?'. Mas não”, relembrou a confeiteira.



Trazendo a tona alguns apontamentos de Ana Maria, Fernanda continuou o relato: “‘Você não fez nada, você não arrumou amizade, você não contou com isso, você não foi nem legal, agradável’. Eu falei, que isso, que loucura é essa?", questionou a ex-BBB. "Aí eu falei, cara, ‘você não viu o mesmo programa que eu? Com certeza você não viu’”, ponderou.



A ex-sister então colocou sua trajetória no BBB 24 em pauta. “Aí eu comentei, da Pitel, dos meus laços. E aí, assim, claro que não viu, porque eu tenho vários fã clubes que mostram todo dia pra mim, um monte de edit, um monte de coisa legal. Falei, cara, como que pode falar que eu não fiz, eu não fiz nada disso, tá?", disse a influencer incrédula.



Fernanda também revelou que não houve preparação para a entrevista. "Aquela resposta foi muito espontânea. Eu não fui brifada de nada. Eu achei que ia rolar aquele cambalacho do tipo assim, 'olha só, vai rolar isso, isso, isso'. [...] A pessoa fala uma coisa, faz uma afirmação do que não fiz. Eu falei, 'não, peraí, você não pode falar isso'", explicou a ex-BBB.