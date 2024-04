Kamila Simioni é influenciadora digital - Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 21:51

Kamila Simioni, conhecida por participação polêmica em A Fazenda 15, abriu o jogo sobre as acusações contra seu ex-marido. A famosa expôs supostas traições e descaso com o filho que têm juntos. Agora que possui uma medida protetiva contra o policial civil, após supostas ameaças de morte, a influencer finalmente decidiu desabafar sobre o assunto.

Simioni relatou a difícil situação do filho desde a separação, que estaria fazendo terapia com cinco profissionais diferentes. A ex-Fazenda contou um episódio em que o ex-marido levou o pequeno e devolveu logo depois. “Pegou na escola, passou 10 minutinhos e ligou [...] tinha que viajar imediatamente para São Paulo", contou. “[Samuel] estava completando três anos de idade”, destacou.

"Já foi diagnosticado em todos os laudos do Samuel, a falta que o pai faz na vida dele", apontou a ex-Fazenda. “Qual o sentido de devolver o meu filho depois de 10 minutos de uma forma extremamente covarde, desumana?”, perguntou. “Sabe onde o pai está? Em um bar na Savassi [em Belo Horizonte] com a companheira dele", afirmou a ex-mulher.

Após revelar que se separou do ex-marido devido a traições com a mulher em questão, Simioni prosseguiu: Então, a ex-Fazenda disse que não foi a primeira vez que pegou o ex no flagra. "Meu filho está há dois dias sem comer. Pode ser feliz com quem quiser, mas não use o meu filho. Meu filho não é objeto", disparou. A famosa também expôs áudios, fotos e vídeos da suposta mentira do pai de Samuel.