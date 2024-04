Fiuk surge em clima de romance e fãs citam Deolane: 'Muito dado' - Foto: Reprodução

Fiuk surge em clima de romance e fãs citam Deolane: 'Muito dado'Foto: Reprodução

Publicado 08/04/2024 19:46 | Atualizado 08/04/2024 19:49

Fiuk surpreendeu os fãs ao compartilhar imagens de seu novo clipe "Desapeguei". O vídeo ilustra um funk gravado em parceria com Kotim e Vinny MC. Nas fotos divulgadas, o cantor aparece em clima de romance com uma morena, mas não quem os fãs esperavam. Assim, eles logo trouxeram Deolane Bezerra para a equação.



Na publicação, diversos seguidores fizeram brincadeiras sugerindo que a advogada, envolvida em rumores de affair com Fiuk, deveria ter participado do clipe. A maioria dos comentários, inclusive, remetem ao vídeo viral de Carlinhos Maia, onde o filho de Fábio Jr. e Deolane trocaram provocações.



"Deolane vai ficar com ciúmes", provocou um internauta. "Como a Doutora disse, você é muito dado", brincou outro seguidor, referindo-se à influenciadora. "O clipe poderia ter sido com a Deolane Bezerra", sugeriu um terceiro. Além de comentar sobre a advogada, muitos fãs repararam na suposta mudança de postura do cantor.



É fato que o artista nunca foi chegado em polêmicas e buscava não se expor demais nas redes sociais. Durante sua participação no BBB 21, do qual foi finalista, o famoso teria evitado envolvimento com Thaís Braz supostamente para evitar exposição. Agora, o famoso surge em provocações com Deolane e publica cliques quentes na web para divulgar seu trabalho.