Filha de Militão cai no choro com saudades de Léo Pereira e encanta web Foto: Reprodução

Publicado 08/04/2024 16:07 | Atualizado 08/04/2024 16:13

Karoline Lima encantou os seguidores ao compartilhar um pouco da relação entre sua filha e seu namorado, Léo Pereira. Enquanto a influenciadora acompanhava o jogo do Flamengo no Maracanã, neste domingo (7), ela fez uma chamada de vídeo com a pequena, que está em Madrid com o pai, Éder Militão. Porém, a reação da Cecília surpreendeu a modelo.



No vídeo, compartilhado pela influencer no Instagram, sua filha surge aos prantos e questiona pela presença de Léo Pereira: "Cadê o titio? titio?", perguntou ela, enquanto chorava. Karoline Lima, que foi assistir o namorado no campo, explicou que o jogador estava ocupado e acalmou a filha.



"Ele está trabalhando, você já já vai ver ele, tá bom?", disse a modelo para Cecília, que concordou e parou de chorar em seguida. A cena encantou os internautas, que elogiaram o padrasto e a própria Karoline Lima pelo cuidado com a pequena.



"Graças a Deus a Ceci tem uma mãezona, e que bom que o Léo tá sendo um bom padrasto… a Ceci merece tudo de bom na vida", declarou uma seguidora. "Quando uma criança é bem tratada, ela dá sinais", afirmou outra. "Sinal que ela é bem tratada pelo padrasto, graças a Deus", reforçou mais uma.



Alguns fãs ainda trouxeram à tona a polêmica com Tainá Castro, suposto affair de Militão, que foi apontada como a voz que xinga Cecília em um vídeo recente. "A diferença de tratamento é gritante enquanto a outra trata mal, Léo trata como filha. O carinho que a Cecília tem por ele já diz por si só", disparou uma usuária.