Gracyanne BarbosaReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 15:30 | Atualizado 08/04/2024 15:34

Gracyanne Barbosa causou alvoroço ao participar de uma feira fitness neste domingo (7). Na ocasião, a fisiculturista chegou acompanhada por uma equipe de seguranças. Ao chegar escoltada no local, a famosa deu o que falar nas redes sociais. Vale destacar que se tratava de um dos maiores eventos esportivos no mundo.

A chegada da musa fitness em meio a tantos seguranças repercutiu nas redes sociais. Apesar do cuidado, a maioria dos usuários considerou exagerada a atitude da famosa: “Qual necessidade disso? Eu em”, perguntou um seguidor no X. “Para os cobradores não chegarem perto (risos)”, apontou outro.



Além das críticas, houve quem comparasse a musa fitness com outra influenciadora: “A Gracyanne Barbosa com um monte de segurança me lembra a Camilla Loures que acha que é famosa e vem junto com defesas na mesma vibe (risos) ai crlh”, recordou uma internauta com suposta ironia.



É importante ressaltar que o evento em questão é conhecido por atrair uma grande quantidade de entusiastas do mundo fitness. Diferente da maioria, a esposa do cantor Belo foi uma das palestrantes do evento. Além dela, Jojo Todynho que compartilhou sua rotina de treinos nas redes sociais, também subiu ao palco.