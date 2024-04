Ana Maria Braga fala sobre envelhecimento - Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 11:03

Ana Maria Braga participou do podcast "Bom Dia, Obvious", comandado por Marcela Ceribelli, e refletiu sobre os altos e baixos da vida, prazer no trabalho e sobre envelhecimento.

A apresentadora do "Mais Você", que já foi diagnosticada com câncer quatro vezes, afirmou que não tem medo de envelhecer. "Quando entro no estúdio, me digo assim: 'Hoje pode ser o último dia que faço esse programa'. Quando você tem certeza da finitude e é real, tem quase data para morrer, e supera isso, muda não só fisicamente, tem uma chavinha que diz: 'É tão bom estar aqui'", declarou.

"O que mudou em mim? Envelheci, graças a Deus. É se aceitar [...] e não se amargurar com isso. Não tenho vergonha das minhas rugas, gosto muito delas. Estou mais alerta e aprendendo a aceitar o que a idade me dá. Não ter vergonha de ser feliz. Nunca", completou.