Beatriz no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 08/04/2024 20:45 | Atualizado 08/04/2024 20:45

Beatriz Reis, participante do BBB 24, viu seu número de admiradores fiéis no Instagram despencar, perdendo mais de 100 mil seguidores. Antes com 4,6 milhões, a vendedora enfrentou uma queda após se posicionar contra a aproximação de Isabelle e Matteus dentro da casa mais vigiada do Brasil.



Confinada no reality show, Bia expressou seu incômodo com a formação de um possível casal nos últimos dias da edição. Isso porque a paulista teme que a aproximação de Matteus e Isabelle ameaçasse sua permanência e a de Alane no jogo. O que a sister não sabe é que o seu comentário, sim, influenciou negativamente nas suas redes sociais.



Apesar de terem incentivado a relação entre os colegas, ao perceberem o interesse mútuo entre eles, Beatriz e Alane se arrependeram do shipp. As participantes revelaram medo de que a união do casal garantisse a vaga deles na final, resultando na eliminação da dupla.



Diante do incômodo de Beatriz, Matteus chegou a afirmar que não olharia mais para Isabelle, evidenciando a tensão gerada pela situação dentro da casa. Inclusive, é provável que a reação do estudante de Engenharia Agrícola tenha contribuído para a perda de seguidores da sister, afinal o shipp “Mabelle” é forte nas redes sociais.