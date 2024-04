Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 17:50

Solteira, Jojo Todynho relembrou seu relacionamento com Renato Santiago e o motivo que levou a funkeira a terminar a relação. Três meses após o rompimento, ela compartilhou sua perspectiva sobre o fim. Além disso, enfatizou que a amizade entre eles permanece forte, apesar de tudo.

A famosa refletiu sobre o início do namoro: "Eu e o vida [Renato] somos amigos há muito tempo. Temos um carinho muito grande. [...] Aconteceu da gente começar a namorar, a ficar, vivendo esse relacionamento que foi perfeito, foi maravilhoso até o momento que tinha que ser", detalhou a cantora.

Em seguida, Jojo pontuou o que teria motivado o término. "Chegou um momento que eu falei: 'Cara não tô pronta pra me entregar de fato a um relacionamento e não posso machucar a outra pessoa. Tô buscando outra coisa na minha vida, uma outra perspectiva'", revelou a funkeira ao participar do VacaCast.

Jojo enfatizou a importância de se encontrar antes de se dedicar a uma realção. "Então não posso machucar o sentimento do outro. Sentamos e eu falei 'te amo, mas prefiro ser sua amiga do que construir um relacionamento que não é esse o meu propósito e o meu objetivo, quero me conectar comigo mesma", afirmou.

Apesar das especulações sobre traição, a artista negou veementemente as acusações. "Inventaram”, garantiu ela. “As pessoas querem colocar a todo tempo que uma mulher como eu, fora do padrão, não tem o direito de terminar com alguém, [...] tenho que ter sido traída", lamentou. A cantora encerrou afirmando que mantém uma relação próxima com Renato Santiago.