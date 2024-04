Giovanna é a 18º eliminada do 'BBB 24' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Giovanna é a 18º eliminada do 'BBB 24'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/04/2024 16:25 | Atualizado 08/04/2024 16:36

Giovanna Lima, recém-eliminada do BBB 24, marcou presença no programa 'Mais Você' para um café da manhã com Ana Maria Braga nesta segunda-feira (8). Durante a entrevista, a nutricionista surpreendeu ao revelar que seu maior arrependimento no confinamento é relacionado à Isabelle.

Enquanto compartilhava a mesa com Ana Maria, Giovanna confessou que gostaria de ter se aproximado mais cedo da colega. Lamentou não ter tido mais conversas com a Manauara. “Acho que a gente perdeu muitos momentos juntas que a gente podia ter aproveitado mais”, ponderou a ex-sister.

"Meu maior arrependimento foi não ter dado oportunidade para conversas com a Isa mais cedo. Acho que faltou a gente reafirmar o que a gente sente uma pela outra, que a gente se respeitava”, confessou a nutricionista, lamentando ter perdido a chance de se aproximar de Isabelle no confinamento.

Em relação ao motivo de não ter tido essa troca com Cunhã, ela constatou: “Foi falta de ir lá, puxar essa conversa", apontou Giovanna. Porém, vale ressaltar que a ex-BBB pertencia a um grupo oposto à sister, já que a nutricionista compunha os Gnomos e Isabelle fazia parte das Fadas.

"Eu queria muito que [a vencedora] fosse a Isabelle. Mas enfim, vai ser o Davi, né? Vi que ele está com muitos seguidores, muita torcida. Ele não sai, gente. Eu já sabia, né? Ele batia em todos os Paredões e não saía, então a gente já tinha uma noção da força que ele tem", declarou ela. A mineira deixou o programa com 75,35% dos votos.