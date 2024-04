Fátima Bernardes se emociona ao falar sobre os trigêmeos terem saído de casa - Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 12:51 | Atualizado 08/04/2024 12:51

Fátima Bernardes abriu o coração ao comentar sobre sua experiência com a Síndrome do Ninho Vazio. A apresentadora participou do programa "Sem Censura", da TV Brasil, e falou sobre os filhos trigêmeos, Laura, Beatriz e Vinícius, fruto de seu antigo casamento com William Bonner, terem saído de casa.

"Sempre gostei de casa cheia, sempre tive a casa cheia. Os meninos sempre trouxeram lá para casa muita gente e, de repente, muda. Então, isso é difícil, gente. Não tem momentos bons? Tem ótimos. Tem momentos muito bons. Quando você fala assim: 'eu não vou comer agora, eu vou comer depois'. Quando você pode decidir tudo porque de acordo com a sua vontade", contou a Cissa Guimarães, emocionada.

"Mas a gente é muito treinado para servir aos outros, né? Então, fica faltando a bagunça, isso é estranho. E é engraçado porque tive dois filhos que foram morar em outro país [Laura e Vinícius moram na França]. Eu sinto muita falta deles, mas não tinha jeito. O que eles estão fazendo, eles só podiam fazer lá. E Beatriz que foi morar a um quilômetro de mim? Porque ela precisava de mais espaço. Não, estou brincando", declarou, aos risos.

No papo, Fátima disse que foi após uma conversa com Laura que percebeu que Beatriz queria morar sozinha. "Conversando com ela, aos poucos, nesse tempo que a gente tinha jantando, ela falou: 'ah, estava até procurando mesmo um apartamento para alugar', porque ela trabalha, já é formada, mas é um início de vida. Aí falei: 'então, tá'. Para mim, é como se ela fosse a última que estava ali ainda", recordou.

"Mas, por outro lado, eu não tive essa experiência, eu saí de casa quando eu casei e eu queria muito que eles todos tivessem. Agora que já me recuperei, acho fundamental, acho que eles têm que construir uma vida de acordo com a história deles. Eles são trigêmeos, viveram juntos a vida inteira, que bom que hoje cada um está em um canto, fazendo o que gosta. Olho por esse lado, então esse foi o meu trabalho, de pensar assim: 'mas você queria isso, né?'", finalizou.