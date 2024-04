Luciano Huck divide opiniões ao ser confundido com Gugu - Reprodução/Globo

Publicado 08/04/2024 09:59

Durante um quadro do "Domingão do Huck" exibido pela TV Globo no último domingo (7), Luciano Huck foi confundido com outro apresentador famoso: o Gugu!

Ao avisar o apresentador da Globo, um senhor logo se empolgou: "Gugu!". O marido de Angélica rapidamente entrou no personagem e confirmou que era o falecido apresentador do “Domingo Legal”, do SBT.

"Prazer conversar com o senhor. Domingo Legal. Não perco nenhum, não", disse o senhor no trecho que viralizou nas redes sociais. Confira abaixo:

O momento repercutiu e internautas comentaram. "Velho, sinceramente, o Huck deve odiar pobre", disse um. "Ele estava convicto desde a hora que viu... realmente ele conhece, só confundiu o nome", declarou outro. "Ele não confundiu, só errou o nome", afirmou um terceiro.