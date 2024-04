Beatriz - Reprodução/Globo

Beatriz revelou a Alane suas previsões para a reta final do Big Brother Brasil 24, expressando sua convicção de que a amiga chegará ao Top 3 do reality. Em meio à tensão do paredão, a vendedora ressaltou sua confiança na participante. Vale lembrar que a bailarina disputa a berlinda contra Davi Brito e Giovanna.

Durante o papo, Beatriz enfatizou sua visão sobre a amiga como finalista. "Alane, de coração, eu visualizo você na final", disparou a vendedora. "Amiga, sério mesmo?", perguntou a paraense. "Juro, eu te vejo, eu sinto no meu coração muito forte, você na final. Não sei quem mais vai, mas você, tá muito forte", garantiu a sister.



"Eu vejo você na final, de coração, e não precisa nem ser sensitiva para isso", reforçou a paulista. "Vai ser incrível", afirmou ela, consolando a participante. Além disso, as sisters refletiram sobre os desafios e conquistas durante os 90 dias de confinamento, compartilhando a determinação em alcançar os 100 dias.



Em relação à trajetória até aqui, as participantes foram sinceras: "Fico feliz, mas não consigo me conformar, não... só com isso, sabe?", pontuou Alane. "Também não, fico muito honrada de chegar até aqui, mas quero concluir os cem [dias]", confessou Bia.

