Saiba mais sobre a Síndrome de Ménière, doença revelada pela atriz Mariana RiosReprodução

Publicado 06/04/2024 12:52 | Atualizado 06/04/2024 12:53

Mariana Rios utilizou suas redes sociais para relembrar um relacionamento do passado e os desafios enfrentados devido ao machismo. A atriz revelou ter sido alvo de comentários ofensivos por parte do então companheiro e de sua família. Nas redes sociais, ela recordou do momento e compartilhou com os seguidores



Por meio de seu Instagram, Mariana Rios compartilhou a situação. "Há alguns anos tive um breve relacionamento com um cara que, ao me apresentar à família, riu de uma piada sem graça e ofensiva [...] O pai disse assim: 'Cuidado, hein? Se você brigar com o meu filhinho, ele te coloca em um ônibus e te envia de volta para Araxá'", iniciou a ex-apresentadora de “A Grande Conquista” da Record.



"Todos os outros homens da mesa riram, enquanto eu me mantive muda, percebendo o olhar triste e decepcionado da mãe sobre eles. Aquele olhar dizia muito sobre uma mulher que desejava ter voz, mas se calava", refletiu. “Minha resposta foi: 'A última vez que precisei de um homem para pagar uma passagem foi aos 15 anos. E quem pagou essa passagem foi meu pai'", contou a famosa.



Após deixar claro que se retirou da mesa, para evitar conflitos, Mariana destacou a importância de responsabilizar os homens por suas atitudes. A atriz recomendou que as mulheres não tolerem comportamentos machistas. Assim, ela elogiou aquelas que não se calam diante dessas situações.