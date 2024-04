Vincent e Key Alves - Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 11:40

Vincent Martella, o Greg de “Todo Mundo Odeia o Chris”, viu sua base de fãs crescer exponencialmente recentemente. Após uma campanha dos brasileiros, o ator agora possui 4,8 milhões de seguidores. Mas é a interação do famoso com uma fã em particular, a ex-BBB Key Alves, que está dando o que falar na web.Assim como diversos fãs do ator americano, Key Alves contribuiu para essa nova onda de popularidade do artista, sendo reconhecida por ele nas redes sociais. Após a jogadora de vôlei compartilhar uma publicação de Vincent, o famoso fez questão de responder no Direct da ex-sister, agradecendo por todo o apoio."Hey, obrigada pelo seu apoio", escreveu o ator. "Eu te amo", respondeu Key e o artista seguiu com a conversa. "Você é tão gentil! Tenho que ver você jogar vôlei algum dia", continuou o Greg de “Todo Mundo Odeia O Chris”. A ex-BBB então logo divulgou a interação, surtando por ter sido notada pelo norte-americano."Sempre quis ser amiga do Greg. Zerei minha vida. EUA, estou chegando", declarou Key Alves, que em breve vai jogar em um time americano. “Cara, ela tá tão na sua”, brincou a atleta em referência ao famoso bordão do personagem querido pelos brasileiros.